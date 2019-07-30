В Киеве назвали сроки исчезновения Украины

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что из-за людей без опыта и образования, которые приходят к власти на Украине , страна может «не пережить» 2020 год. Такую точку зрения он выразил в программе «Большой вечер», выпуск опубликован на YouTube-канале NEWSONE.

Кива отметил, что три-четыре года назад у него тоже было недостаточно опыта для политической деятельности, его часто критиковали, но в итоге ему удалось стать профессиональным политиком.

При этом Кива усомнился, что у депутатов, которые придут в новый состав Верховный Рады, есть такие же «три экспериментальных года».

«Вот за эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. <…> Я уже сегодня, когда слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят опять обмануть и ограбить», — подчеркнул он.

По словам Кивы, он с надеждой воспринимает приход в Раду новых людей, но его пугает, что некоторые из этих людей никогда и нигде не работали и не учились.

Также политик отметил, что для Украины станет «большой победой», если страна сможет «пережить» 2020 год: в бюджет на этот год заложено серьезное повышение тарифов на газ воду и электричество.

«Оно [повышение — прим.ред] поставит в принципе в контекст того, что в этой стране невозможно будет жить», — заключил он.