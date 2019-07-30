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В Киеве назвали сроки исчезновения Украины 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что из-за людей без опыта и образования, которые приходят к власти на Украине, страна может «не пережить» 2020 год. Такую точку зрения он выразил в программе «Большой вечер», выпуск опубликован на YouTube-канале NEWSONE.
Кива отметил, что три-четыре года назад у него тоже было недостаточно опыта для политической деятельности, его часто критиковали, но в итоге ему удалось стать профессиональным политиком.
При этом Кива усомнился, что у депутатов, которые придут в новый состав Верховный Рады, есть такие же «три экспериментальных года».
«Вот за эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. <…> Я уже сегодня, когда слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят опять обмануть и ограбить», — подчеркнул он.
По словам Кивы, он с надеждой воспринимает приход в Раду новых людей, но его пугает, что некоторые из этих людей никогда и нигде не работали и не учились.
Также политик отметил, что для Украины станет «большой победой», если страна сможет «пережить» 2020 год: в бюджет на этот год заложено серьезное повышение тарифов на газ воду и электричество.
«Оно [повышение — прим.ред] поставит в принципе в контекст того, что в этой стране невозможно будет жить», — заключил он.
На выборах, прошедших 21 июля, избиратели заменили более 60 процентов украинского парламента. Победила партия Зеленского: она получила абсолютное парламентское большинство и стала первой политической силой, которая смогла добиться такого результата со времен получения Украиной суверенитета в 1991 году. За партию «Слуга народа» отдали голоса 43,16 процента избирателей. С учетом одномандатников она может провести в однопалатный парламент Украины более 225 депутатов (всего их в парламенте 450).
Комментарии323
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Илья Кива , Верховная Рада , Киев
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