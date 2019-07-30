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Названы сроки возможного исчезновения Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 30 минут назад
Фото: ТАСС
Из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать через три года, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
По словам Кивы, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу «кажется», что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?» — передает РИА «Новости» слова Кивы в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, если Украина сможет «пережить» 2020 год, то это будет «большой победой», так как в бюджет 2020 года заложено повышение тарифов ЖКХ, которые скажутся на жизни простых граждан.
Кива заявил также, что власти Украины пытаются выполнять «задачи Госдепа и Евросоюза» и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.
Напомним, в понедельник сообщалось, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.
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Комментарии151
Украина , В мире , Конфликты , Илья Кива , ЕС , Международный валютный фонд , Госдеп США , РИА Новости
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