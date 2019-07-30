На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев . Об этом он порассуждал в эфире телеканала «Наш», запись доступна на YouTube.

Политолог рассказал. что долгое время не ездил в Москву по «внутренним соображениям». Однако когда он посетил этот город, он испытал стыд из-за того, что «имперская столица» более «чистая, приятная и ухоженная», чем Киев.

По его словам, российская столица — «чистейший мегаполис с приятной атмосферой», в то время как Киев — очень грязный город, который уступает Москве по многим параметрам. Ермолаев подчеркнул, что в столице Украины плохая логистика, кроме того, там реализованы неприемлемые архитектурные решения и существуют проблемы со строительством.

Он добавил, что недостатки украинской столицы связаны с плохим управлением, так как правительство города «не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны». Вместо реальных действий киевские чиновники отвлекают внимание общественности, считает Ермолаев.

В 2018-м Киев вошел в топ-10 самых грязных городов Европы. Санкт-Петербург занял 17-е место, обогнав Москву по уровню загрязнения на две позиции.