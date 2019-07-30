«Вашингтонский обком в действии». Влиятельное издание США о том, что можно и чего нельзя президенту Украины

В серьезной и влиятельной американской газете The Washington Post в рубрике «Мнение» опубликована редакционная статья « Украина получила экстраординарный шанс все изменить», в котором изложены основные аспекты действий и рамки возможностей президента Украины и его "Слуги народа"

В материале в императивном тоне указывается, что именно обязан сделать новый глава государства. Прежде всего, он должен продолжить движение прочь от Москвы и нанести сокрушительный удар по путинскому авторитаризму. Также нужно слушаться экспертов МВФ , узаконить продажу земли, держаться подальше от Коломойского и победить масштабную коррупцию под чутким руководством Вашингтона.

Политическая элита Украины, пишет газета, неоднократно подрывала шансы на стабилизацию страны и обеспечение независимости от России . Теперь у целой новой группы политиков появится шанс.

21 июля разочарованные избиратели заменили более 60 процентов парламентариев, отодвинув на задний план партии, которые были у власти в прошлом.

Безусловным победителем стал президент — неофит Владимир Зеленский , который назначил досрочные выборы после вступления в должность в мае, напоминают авторы.

Его партия, состоящая из кандидатов, избранных в первый раз, получила абсолютное парламентское большинство. Она стала первой политической силой, которая сделала это с момента обретения Украиной суверенитета в 1991 году.

Г-н Зеленский, чья предыдущая работа состояла в том, чтобы играть роль президента в телевизионной комедии, теперь имеет исключительную возможность выполнить свои обещания.

Нужно прекратить войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами, начать бороться с коррупцией и мощным скачком перезапустить постоянно стагнирующую экономику, указывает WP.

Первый пункт достаточно сложно осуществить, так как он зависит от доброй воли президента России Владимира Путина , который стремится подорвать позиции любого украинского правительства , которое не примет его протекторат, — голословно утверждает издание, не затрудняя себя поиском и изложением фактов.

Но г-н Зеленский может преобразить свою страну и обеспечить ее будущее, если использует свою беспрецедентную популярность для проведения давно назревших правовых, институциональных и экономических реформ. При этом он должен действовать быстро, — указывает Зеленскому Washington Post. Интересно, что в этом месте WP как-то забывает сообщить читателю, что почти пять лет под "чутким и мудрым" руководством "вашингтонского обкома" президент Украины Петр Порошенко делал все ровно тоже самое, но почему-то в результате привел страну к ухудшению абсолютно всех социальных и экономических показателей — от повышения коммунальных тарифов до уменьшения зарплат и пенсий.

Президент уже послал обществу несколько позитивных сигналов, продолжает The Washington Post. Он внес в парламент предложение отменить неприкосновенность депутатов от уголовного преследования, санкционировать преследование должностных лиц за взяточничество и утвердить замену генерального прокурора Украины.

Он обещал, что выдвинет на пост премьер-министра экономиста, который ранее не занимал эту должность. Были сообщения, что Зеленский рассматривает кандидатуры пары уважаемых технократов, которые известны как сторонники реформ. При этом The Washington Post не пишет, что большинство реальных кандидатов большую часть своей картеры провели вне Украины и как правило в финансовых институциях или организациях, так или иначе связанных с США.

Масштаб проблемы коррупции в Украине трудно переоценить, продолжает The Washington Post. Олигархи обычно влияют на политику правительства в своих интересах, а суды и органы прокуратуры буквально напичканы нечистыми на руку чиновниками, делает "удивительное" открытие рупор "вашингтонского обкома".

Реформы, разработанные экспертами и поддержанные западными правительствами и Международным валютным фондом, ранее неоднократно блокировались, — бросает камень в адрес ставленника США Петра Порошенко издание The Washington Post.

Г-н Зеленский может показать, что его кабинет будет другим, назначив новых прокуроров, проведя судебную реформу, поддержав антикоррупционный суд и очистив таможенные органы.

Помимо этого, он должен держаться подальше от Игоря Коломойского, олигарха, с которым он сотрудничал при производстве телевизионного шоу, и который был обвинен в разграблении банка, — прямо указывает издание.

Премьер-министру г-на Зеленского необходимо выйти на новую сделку с МВФ, который захочет увидеть реальные экономические реформы и шаги по борьбе с коррупцией.

А дальше начинается уже не анализ, а прямые инструкции.

Во-первых, президенту Зеленскому предстоит сделать очень многое: снять мораторий на частные продажи сельскохозяйственных земель на Украине, которые до сих пор не легализованы.

Во-вторых, The Washington Post напоминает Зеленскому, что на Украине есть 3500 государственных компаний, большинство из которых должны быть приватизированы.

Действуя по этой программе, к которой МВФ и западные правительства призывали на протяжении долгих лет, Украина смогла бы убедить западные компании, что в эту страну, наконец, стоит инвестировать.

Уверенные победы г-на Зеленского на выборах выделили Украину среди других стран Восточной Европы, где демократия скомпрометирована или отсутствует, — поощряет главу украинского государства The Washington Post.

«Соединенные Штаты, которые при администрации Трампа поддержали украинский суверенитет, должны сделать все возможное, чтобы помочь. Но это будет зависеть от г-на Зеленского и новой политической элиты, которую он создал, чтобы показать, что Украина может добиться успеха», — завершает издание свои рекомендации Зеленскому.

Таким вот нехитрым образом, в стиле почившей газеты ЦК КПСС "Правда", влиятельное американское издание The Washington Post прямо очерчивает президенту Зеленскому его задачи и направления действий на ближайшие годы.