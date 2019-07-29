«Позор государству!» Чего хотят шахтеры Украины от властей

В Донецкой области на территории, подконтрольной Киеву , работники шахт устроили забастовки, выдвинув к украинским властям несколько требований. Шахтеры хотят, чтобы им выплатили задолженность по зарплате, которая составляет на нескольких десятках госшахт порядка $26 млн Кроме того, горняки, «взволнованные ситуацией», требуют обеспечения стабильной работы предприятий, а также искоренения коррупции в угольной промышленности.

Михаил Волынец. В Донбассе на подконтрольной Киеву территории работники одной из шахт Донецкой области устроили митинг, требуя от украинских властей погашения долгов по заработной плате. Об этом написал в своем фейсбуке председатель независимого профсоюза горняков Украины

«Работники шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» (Донецкая область) сегодня начали акцию протеста», — сообщил он в понедельник, 29 июля.

Волынец рассказал, что шахтеры перекрыли дорогу недалеко от шахты «Центральная». Они добиваются того, «чтобы их услышали и приняли все меры для решения их требований».

На фотографиях, которые председатель независимого профсоюза горняков Украины прикрепил к посту, видно, как несколько десятков выступающих, стоя на пешеходном переходе, держат в руках плакаты с надписями: «Голодный шахтер — позор государству», «Господдержку угольной промышленности!».

Работники украинской шахты требуют не только выплаты зарплаты, но и повышения ее уровня, а также обеспечения стабильной работы предприятия, решения вопроса охраны и техники безопасности, обеспечения углем для собственных нужд работников предприятия и искоренения коррупции в угольной отрасли, отмечает Волынец на своей социальной странице.

В последующих постах Волынец добавил, что «горняки крайне взволнованы ситуацией, которая сложилась в угольной отрасли». В частности, работники шахт обеспокоены «несвоевременной выплатой заработной платы и отсутствием финансирования на развитие производства». По его словам, работникам «шахты „Горная“ выплатили заработную плату только за май, а уже заканчивается июль».

Митингующие горняки, как отметил Волынец, «надеются, что к профессиональному празднику Дня шахтера им выплатят заработанные средства».

«На нескольких десятках государственных шахт сейчас задолженность по зарплатам составляет 661 млн гривен (около $26 млн)», — отметил Волынец на своей странице в фейсбуке.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс. В ходе своей поездки он пообещал жителям региона восстановить мир и решить ряд других проблем юго-востока страны. В частности, он заявил, что стабильная выплата пенсий, а также погашение задолженности по зарплатам шахтерам является важным моментом для восстановления связей с Донбассом.

Это не первая забастовка шахтеров в регионе. Так, в конце июня горняки шахты «Южнодонбасская №1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая», что также находятся в Донецкой области, устроили акцию протеста в связи с невыплатой зарплат.

«В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия», — написал Михаил Волынец в фейсбуке, отметив, что шахтерам этих двух предприятий государство не выплатило порядка 35 млн гривен ($1,3 млн).

Волынец обратил внимание на то, что «люди в отчаянии». Они, пытаясь привлечь внимание, перекрыли трассу возле Угледара, однако пропускали пожарных, военных, скорую. «Пытаются частично пропускать автобусы и транспорт, в котором находятся дети », — написал он.

На фото, которое прикрепил Волынец к записи, можно увидеть надписи на плакатах работников шахт, обращенные к украинскому лидеру: «Президент Украины. Останови беспредел! Есть закон Украины. Чиновники топчутся по нему ногами. Отдайте заработную плату. Дети хотят кушать».

Бастуют горняки не только в Донбассе. В начале июня прекратили работу и перекрыли трассу международного значения Львов — Рава — Русская шахтеры предприятия «Львовуголь». Они так же, как и шахтеры Донецкой области, требовали погашения задолженностей по выплатам зарплат, передает ТАСС со ссылкой на Михаила Волынца.

«Шахтеры государственного предприятия «Львовоуголь» перекрыли трассу в двух местах. Горняки всех шахт предприятия прекратили работу и проводят акцию протеста», — рассказал он, отметив, что «только во Львовской области [задолженность по выплатам зарплат] составила 400 млн гривен (около $15 млн)». «А по всей Украине задолженность превышает 1 млрд гривен (около $37,6 млн)», — уточнил он.