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Пятая часть украинцев оказались гастарбайтерами 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находятся на заработках за границей. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства финансов страны.
«Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находится 3,2 миллиона трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18 процентов всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет», — говорится в документе. Отток рабочей силы за рубеж назвали «весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда».
На фоне оттока рабочей силы в стране сократилась безработица. В июне количество безработных снизилось на 5,5 процента. Также в Минфине указали, что в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7 процентов (по сравнению с маем прошлого года).
В конце 2018-го о том, что из страны на заработки уехала почти пятая часть населения говорил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, большинство украинских эмигрантов (2 миллиона человек) работает в Польше. Из них официально трудоустроена только половина.
Ранее в июле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что через десять лет Украина рискует потерять до 15 процентов рабочей силы, а к 2050 году этот показатель составит 30 процентов. Чтобы минимизировать потери, стране рекомендовали увеличить число работающих мужчин старше 55 и женщин старше 35 лет и поднять пенсионный возраст.
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Украина , В мире , Социология , Международный валютный фонд , Минфин
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