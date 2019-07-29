Пятая часть украинцев оказались гастарбайтерами

Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находятся на заработках за границей. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства финансов страны.

«Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находится 3,2 миллиона трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18 процентов всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет», — говорится в документе. Отток рабочей силы за рубеж назвали «весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда».

На фоне оттока рабочей силы в стране сократилась безработица. В июне количество безработных снизилось на 5,5 процента. Также в Минфине указали, что в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7 процентов (по сравнению с маем прошлого года).

В конце 2018-го о том, что из страны на заработки уехала почти пятая часть населения говорил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, большинство украинских эмигрантов (2 миллиона человек) работает в Польше. Из них официально трудоустроена только половина.