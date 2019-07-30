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На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина». Кадры похорон опубликованы местным изданием «Золочiв.нет».
Гробы с останками сторонников Гитлера были накрыты государственными флагами Украины, их несли военнослужащие. Кроме того, похороны сопровождались салютом. Во время мероприятия выступавшие активисты отмечали «большой вклад» погибших эсэсовцев в становлении украинской независимости.
Кроме того, на похоронах присутствовали Украинской греко-католической церкви и местный священник из неканоничной Православной церкви Украины (ПЦУ) Василий Саган. По словам последнего, момент признания дивизии СС «Галичина» еще наступит, и тогда «многих из этих героев Церковь и Господь признает не просто героями, но и святыми».
На Украине чаще всего героизируют именно солдат дивизии СС «Галичина». Одним из последних случаев стала лекция представителя сообщества Ukrainian Military Honor детям о «славных» эсэсовцах. В то же время выяснилось, что журналистка «5 канала», который принадлежит Порошенко, публиковала на своей странице фотографии с вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии.
В ходе активных столкновений на Донбассе среди добровольных батальонов, воюющих на стороне ВСУ, также были замечены эмблемы дивизий «Дас Райх » и «Дирлевангер».
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Украина , Видео , В мире , РПЦ
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