Меркель посмотрела сериал с Зеленским, заявил Климкин

По словам министра, этот сериал смотрели несколько глав внешнеполитических ведомств, после чего спрашивали у Климкина, что он думает по этому поводу.

"…когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала", — сказал Климкин.

Он добавил, что сам специально посмотрел несколько серий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.