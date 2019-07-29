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Меркель посмотрела сериал с Зеленским, заявил Климкин 

Газета.Ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что многие дипломаты и политики смотрели сериал "Слуга народа" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщает "Укринформ".
По словам министра, этот сериал смотрели несколько глав внешнеполитических ведомств, после чего спрашивали у Климкина, что он думает по этому поводу.
"…когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала", — сказал Климкин.
Он добавил, что сам специально посмотрел несколько серий.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.
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Украина , В мире , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД
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