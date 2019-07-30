«Президент приглашен»: Зеленский получил трибуну ООН

Президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили принять участие в Генассамблее ООН , он выступит на дебатах мировых лидеров. В общеполитических прениях, которые пройдут с 24 по 30 сентября 2019 года в Нью-Йорке , будут участвовать лидеры 114 стран, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел.

Украинский лидер Владимир Зеленский официально приглашен на Генассамблею ООН в качестве выступающего на дебатах мировых лидеров, которые пройдут в сентябре в Нью-Йорке. Об этом рассказал агентству УНН член постоянного представительства Украины при организации Олег Николенко

«Да, президент приглашен», — так ответил Николенко на вопрос, примет ли президент участие в дебатах.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что в ООН может появиться должность специального посланника генерального секретаря организации по делам Украины.

«Пока это не принято, но эта дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение», — рассказал Чапутович в интервью порталу Onet.pl.

По словам министра, польская сторона активно работает в этом направлении и стремится поддержать усилия Зеленского в проведении реформ на Украине.

По мнению Чапутовича, основной задачей спецпредставителя ООН по Украине станет разрешение вооруженного конфликта на юго-восточной части страны, так как нормандский формат «не принес удовлетворительных результатов, а Россия не выполняет минские соглашения».

«Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы», — предположил глава МИД Польши, вспомнив недавнее предложение украинского лидера привлечь к переговорам «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, еще представителей США и Великобритании.

Всего на трибуну Генеральной ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября этого года для общеполитических прений высокого уровня поднимутся лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел, передает ТАСС.

Согласно предварительной программе, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров , выступление которого запланировано на 28 сентября. Издание отмечает, что в этом месяце председательствовать в Совете безопасности ООН будет Россия. Благодаря этому Лавров сможет выступить в качестве «ведущего» на заседании Совбеза. Кроме того, в планы российской стороны входит проведение двух встреч СБ ООН, однако их темы еще не определены, передает агентство.

Среди стран, лидеры которых будут участвовать в международных дебатах, в программе значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Украина, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

Как отмечает ТАСС, 24 сентября, в преддверии начала дебатов, свое обращение к Генассамблее произнесет генсекретарь ООН Антониу Гутерриш . За ним скажет приветственное слово председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Первым традиционно с 1946 года выступает глава Бразилии, после него в этом году на трибуну поднимется лидер принимающей страны — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Агентство отметило, что план выступлений пока примерный, так как, по заявлению канцелярии генсека ООН, в него могут быть внесены изменения к моменту начала общеполитической дискуссии.

Генассамблея — возможность для лидеров стран провести встречи, которые могли планироваться долгое время. Так, не исключена встреча главы США и его иранского коллеги Хасана Роухани . ТАСС отмечает, что год назад иранские СМИ утверждали, что американская сторона якобы на протяжении двух лет добивается встречи с ним. Тем не менее, как ранее подчеркнул сам глава Ирана, встреча не состоится, если она будет навязана ему силой со стороны США.