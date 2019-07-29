Киев и ОБСЕ готовят поправки к украинскому закону о языке

Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер рассказал, что министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка.

"Для начала подчеркну, что Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном. Однако здесь возникают три повода для беспокойства. Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка", — цитирует газета "Известия" слова Заньера.

Заньер также выразил мнение, что "все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание". Он подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

"В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств", — отметил верховный комиссар ОБСЕ.

Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко , занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.