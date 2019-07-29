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«Это дискриминация»: в ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Документ может ущемлять права нацменьшинств, считает представитель организации.
Приоритет официальным языкам Евросоюза в украинском законе о языке вносит элемент дискриминации из-за неравной политики по отношению к нацменьшинствам. В документе должны появиться изменения, которые учтут, в том числе, и роль русского языка, считает Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.
По его словам, в организации сейчас ведут работу по устранению некоторых искажений в законе, так как нем ничего не говорится о защите языков национальных меньшинств. С их представителями также не велось никакого обсуждения документа.
«Мы работаем с министерством культуры [Украины] над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка. […] Закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», — сказал Заньер в интервью газете «Известия».
Он также подчеркнул, что беспокойство вызывает ситуация, когда вопросы об использовании госязыка решаются не при помощи стимулов и поощрений, а через наказания. Заньер также отметил, что ОБСЕ готова содействовать урегулированию вопроса по языковой тематике в рамках Минских соглашений, которые предполагают языковую автономию Донбасса. Однако, уточнил он, для этого нужно реализовать соглашения по прекращению огня и обмену пленными, кроме того, «стороны должны сами попытаться решить эту проблему в процессе переговоров».
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине 16 июля, его подписал бывший президент страны Петр Порошенко. За нарушение его положений предусмотрены крупные штрафы. Ранее о необходимости проверить закон на соответствие нормам права объявили в ООН.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Ламберто Заньер , ЕС , Минкультуры , ОБСЕ , ООН , газета "Известия"
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