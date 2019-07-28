Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».
На своей странице в Facebook Кухар призвал украинские власти выступить с заявлением о том, что вооруженные силы страны готовы поддержать «переходное Демократическое правительство народного доверия в России», которое «будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти», а также «люстрации» действующей власти.
По словам украинского журналиста, Киев должен «срочно подтянуть к границе несколько лучших бригад и начать обучать их российским законам». Он пояснил, что это необходимо для «охраны общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия России».
Кроме того, продолжил Кухар, уже сейчас Верховная рада должна дать разрешение президенту Украины ввести войска на территорию России «для поддержки новой демократической власти».
Он призвал не допустить, чтобы «части из Крыма, Донбасса и Ростова» были «переброшены к Москве для подавления революции».
«Надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций», — заключил украинский журналист.
Бывший шеф-редактор «Forbes Украина» не впервые фантазирует на тему обострения отношений России и Украины. Ранее он подробно описывал, каким может быть «вторжение» России на Украину.
Кроме того, Кухар отметился призывом нарушать несуществующую австрийско-украинскую границу, чтобы таким образом отомстить Австрии за приглашение российского лидера Владимира Путина на свадьбу главы МИД страны Карин Кнайсль.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ДНР сообщили о планах ВСУ по выводу полка «Азов» Вован и Лексус разыграли оскандалившегося украинского генерала от имени Зеленского В Зеленском проступили черты Гуайдо
Комментарии91
Украина , В мире , Конфликты , Карин Кнайсль , Владимир Путин , МИД , Верховная Рада , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности гибели актрисы Никоновой на Аляске4
Медведчук назвал сроки наступления мира на Донбассе24
Путин объявил ВМФ России всесильным307
Умер журналист Владимир Кара-Мурза55
Стало известно об опасной системе Boeing 737 МАХ3
Видео
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:32
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение