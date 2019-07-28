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На Украине призвали срочно ввести войска в Россию 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Бывший редактор украинской версии Forbes Максим Кухар в соцсетях призвал Киев выступить с заявлением, что украинская армия готова поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия в России».
Он считает, что Верховная рада должна разрешить президенту Украины ввести войска на территорию России «для поддержки новой демократической власти». Она проведет досрочные выборы и объявит люстрацию.
По мнению Кухара, Киев должен «подтянуть к границе несколько лучших бригад», которые проведут «несколько наступательных операций» и оккупируют российские регионы по просьбе «правительства народного доверия».
Украинские радикалы не скрывают, что мечтают о революции в РФ с последующим развалом страны. При этом они оказывают медвежью услугу российской оппозиции, которая вынуждена впоследствии отмежевываться от фантазий и враждебного бреда, исходящих из Киева.
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Верховная Рада , Forbes , Киев
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