На Украине призвали срочно ввести войска в Россию

Бывший редактор украинской версии Forbes Максим Кухар в соцсетях призвал Киев выступить с заявлением, что украинская армия готова поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия в России ».

Он считает, что Верховная рада должна разрешить президенту Украины ввести войска на территорию России «для поддержки новой демократической власти». Она проведет досрочные выборы и объявит люстрацию.

По мнению Кухара, Киев должен «подтянуть к границе несколько лучших бригад», которые проведут «несколько наступательных операций» и оккупируют российские регионы по просьбе «правительства народного доверия».

Украинские радикалы не скрывают, что мечтают о революции в РФ с последующим развалом страны. При этом они оказывают медвежью услугу российской оппозиции, которая вынуждена впоследствии отмежевываться от фантазий и враждебного бреда, исходящих из Киева.