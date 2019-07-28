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Медведчук рассказал, когда наступит мир на Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал примерные сроки, за которые могут реализовать мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает сайт телеканала "112 Украина".
По его словам, это можно сделать в срок от 6 до десяти месяцев.
Политик уточняет, что реализация плана зависит от процесса согласования.
"Потому что наш план предусматривает законодательную деятельность", — прокомментировал Медведчук.
Также политик отмечает, что реализации плана должна способствовать политическая воля киевской власти и согласие Донецка, Луганска.
Ранее на Донбассе оценили мирный план Медведчука.
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Виктор Медведчук
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