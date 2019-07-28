Медведчук рассказал, когда наступит мир на Донбассе

Глава политсовета партии платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал примерные сроки, за которые могут реализовать мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает сайт телеканала "112 Украина".

По его словам, это можно сделать в срок от 6 до десяти месяцев.

Политик уточняет, что реализация плана зависит от процесса согласования.

"Потому что наш план предусматривает законодательную деятельность", — прокомментировал Медведчук.

Также политик отмечает, что реализации плана должна способствовать политическая воля киевской власти и согласие Донецка, Луганска.

Ранее на Донбассе оценили мирный план Медведчука.