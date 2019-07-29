Уникальный шанс: как Зеленский стабилизирует Украину

Политическая элита Украины не раз упускала шансы стабилизировать страну и обеспечить ее независимость от России , но благодаря партии президента Владимира Зеленского у властей появился новый шанс. Об этом говорится в редакционном материале The Washington Post.

WP отмечает, что 21 июля разочарованные избиратели заменили более 60 процентов украинского парламента , оставив на обочине партии, которые управляли правительством раньше.

Победила партия Зеленского, укомплектованная новыми кандидатами: она получила абсолютное парламентское большинство и стала первой политической силой, которая смогла добиться такого результата со времен получения Украиной суверенитета в 1991 году.

The Washington Post отмечает, что Зеленский сможет преобразовать свою страну и обеспечить ее будущее, если использует свой «беспрецедентный авторитет» для проведения давно назревших правовых, институциональных и экономических реформ. Но он должен действовать быстро, подчеркивает газета.

WP выделала несколько «позитивных сигналов», которые продемонстрировал Зеленский. В частности, он попросил парламент отменить иммунитет от судебного преследования для своих членов, санкционировать судебное преследование должностных лиц за взяточничество и одобрить замену главного прокурора.

Как пишет WP, масштабы коррупционной проблемы на Украине «трудно переоценить»: олигархи регулярно влияют на политику правительства в своих интересах, судебная система и прокуратура полны нечестных чиновников. Реформы, разработанные экспертами и поддерживаемые Западом и Международным валютным фондом , неоднократно блокировались.

«Зеленский может показать, что его правительство будет другим, установив новых прокуроров, настояв на судебной реформе, поддержав антикоррупционный суд и очистив таможенную службу», — заключила газета.

За партию Зеленского «Слуга народа» отдали голоса 43,16 процента избирателей. С учетом одномандатников она может провести в однопалатный парламент Украины более 225 депутатов (всего их в парламенте 450).