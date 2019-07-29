Политическая элита Украины не раз упускала шансы стабилизировать страну и обеспечить ее независимость от России, но благодаря партии президента Владимира Зеленского у властей появился новый шанс. Об этом говорится в редакционном материале The Washington Post.
WP отмечает, что 21 июля разочарованные избиратели заменили более 60 процентов украинского парламента, оставив на обочине партии, которые управляли правительством раньше.
Победила партия Зеленского, укомплектованная новыми кандидатами: она получила абсолютное парламентское большинство и стала первой политической силой, которая смогла добиться такого результата со времен получения Украиной суверенитета в 1991 году.
The Washington Post отмечает, что Зеленский сможет преобразовать свою страну и обеспечить ее будущее, если использует свой «беспрецедентный авторитет» для проведения давно назревших правовых, институциональных и экономических реформ. Но он должен действовать быстро, подчеркивает газета.
WP выделала несколько «позитивных сигналов», которые продемонстрировал Зеленский. В частности, он попросил парламент отменить иммунитет от судебного преследования для своих членов, санкционировать судебное преследование должностных лиц за взяточничество и одобрить замену главного прокурора.
Как пишет WP, масштабы коррупционной проблемы на Украине «трудно переоценить»: олигархи регулярно влияют на политику правительства в своих интересах, судебная система и прокуратура полны нечестных чиновников. Реформы, разработанные экспертами и поддерживаемые Западом и Международным валютным фондом, неоднократно блокировались.
«Зеленский может показать, что его правительство будет другим, установив новых прокуроров, настояв на судебной реформе, поддержав антикоррупционный суд и очистив таможенную службу», — заключила газета.
За партию Зеленского «Слуга народа» отдали голоса 43,16 процента избирателей. С учетом одномандатников она может провести в однопалатный парламент Украины более 225 депутатов (всего их в парламенте 450).