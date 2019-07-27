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Тайное стало явным: нацисты из «Азова» подорвали солдат ВСУ 

Вести.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полк «Азов» будет выведен с позиций в Донбассе, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Такое решение приняли руководители ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины в Краматорске из-за несогласованных случаев применения оружия, так, была выявлена установка мин на маршрутах 30-й бригады.
На одной из закладок уже подорвались трое украинских военнослужащих, но дело замяли.
Окончательное решение остается за министром МВД Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом.
Полк «Азов» — добровольческое подразделение в составе Нацгвардии Украины, известная своей неонацистской и языческой идеологией. На многих бойцов из «Азова» в России заведены уголовные дела, передает РИА Новости.
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Украина , В мире , Конфликты , Эдуард Басурин , Арсен Аваков , СБУ , МВД , РИА Новости , Краматорск
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