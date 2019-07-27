Тайное стало явным: нацисты из «Азова» подорвали солдат ВСУ

Полк «Азов» будет выведен с позиций в Донбассе, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Такое решение приняли руководители ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины Краматорске из-за несогласованных случаев применения оружия, так, была выявлена установка мин на маршрутах 30-й бригады.

На одной из закладок уже подорвались трое украинских военнослужащих, но дело замяли.

Окончательное решение остается за министром МВД Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом.

Полк «Азов» — добровольческое подразделение в составе Нацгвардии Украины, известная своей неонацистской и языческой идеологией. На многих бойцов из «Азова» в России заведены уголовные дела, передает РИА Новости.