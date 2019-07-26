«Хорошие цели»: кого устроит новая власть на Украине

ЦИК Украины обработал 100% электронных протоколов голосования на досрочных парламентских выборах. В состав Верховной рады проходят пять политических партий — это «Слуга народа» (43,16%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%) «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).

Итоги выборов лишь закрепили тенденцию на полную смену власти в стране. Впервые в истории Украины в парламенте будет сформировано однопартийное большинство — «Слуга народа» приведет в Раду 254 депутата. Подобный результат превзошел все ожидания.

Из-за того, что украинский парламент до настоящего времени находился под контролем бывшего лидера страны Петра Порошенко , первые месяцы президентства Зеленского не стали показательными. Глава государства все это время делал противоречивые заявления касательно минских соглашений, готовности к переговорам с Москвой и войны в Донбассе. Отсутствие политического опыта также не делает из Зеленского понятную фигуру ни для России, ни для Запада.

После вступления в должность президента Зеленскому пришлось направить все свои усилия на противостояние с Радой, которая не поддержала ни один его законопроект. Россия, Европа и США не торопились с выводами относительно нового украинского главы и того, как изменится внешняя политика Украины. Именно поэтому к парламентским выборам было приковано пристальное внимание всех ключевых игроков на мировой арене. Теперь же стратегия Зеленского, который смог взять всю власть в свои руки, может станет понятнее.

Чего ожидает Россия

Ожидания от Украины российской стороны понятны: первые лица о своей позиции заявляют достаточно ясно и открыто.

В своих заявлениях касательно возможности переговоров с Киевом президент РФ Владимир Путин говорит, в первую очередь, о своей готовности. Однако он также обозначает ряд условий, которые должна выполнить Украина. В первую очередь, Москва ждет выполнения минских соглашений.

Российский лидер заявляет, что прагматичное сотрудничество между Москвой и Киевом, в фундаменте которого лежат доверие и взаимопонимание, отвечает интересам обеих держав. При этом ни один укол Зеленского в адрес России Кремль не упускает.

Противоречивые заявления от украинского лидера действительно поступали. Во время президентской гонки он, например, выражал готовность к переговорам, однако после инаугурации уже исключил такую возможность.

На неоднозначность позиции украинского президента указывал и сам Путин. В частности, он отмечал, что Зеленский выражал готовность урегулировать конфликт в Донбассе, однако позже заявил, что не намерен вступать в диалог с «сепаратистами».

«Наверное, это как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании. Дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины — посмотрим, что будет происходить в реальной жизни», — сказал российский лидер 4 июля в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

При этом именно минские соглашения стали краеугольным камнем в отношениях России, Украины и Запада. Москва и Киев постоянно обвиняют друг друга в несоблюдении договора. Помимо этого, Кремль также вынужден отражать нападки Запада по этому же поводу.

На нарушение минских соглашений со стороны Украины Путин указывает каждый раз, когда заходит речь о возможности переговоров с Зеленским.

«Да, возможно, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», — ответил Путин.

Сам же Зеленский уже заявил, что он выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира», — написал в твиттере глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

Именно Медведчук, который по итогам парламентских выборов приведет в Раду 43 депутата, является сейчас основным проводником между Киевом и Москвой. Россия открыто поддерживает «Оппозиционную платформу». Лидер партии Юрий Бойко и Медведчук уже не раз посещали Москву, где встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Присутствие «Оппозиционной платформы — За жизнь» в парламенте может послужить для Зеленского щитом от нападок националистически настроенной части общества, если он, например, предпримет шаги в сторону переговоров с Москвой или соблюдения пунктов минских соглашений.

К слову, сам Зеленский в начале июля заявил о готовности соблюдать соглашения.

«Ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир», — сказал президент Украины в интервью Deutche Welle.

Подобную готовность Европа, судя по всему, должна встретить с облегчением. 11 июля по инициативе украинской стороны произошел телефонный разговор между Зеленским и Путиным.

Что нужно Европе

«Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в июне.

Макрон также заявил, что пришло время провести переговоры в нормандском формате на уровне глав государств, однако перед этим, по словам политика, «нужны определенные шаги и договоренности».

В Европе Зеленского принимали достаточно тепло, хотя впечатления от первых визитов украинского лидера на Запад было вскоре испорчено возвращением России в ПАСЕ.

Украина открыто заявляет об утрате поддержки ЕС в противостоянии Киева с Москвой.

«Нам всем больно от измены Европы. Но на самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ глава МИД Украины Павел Климкин

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что поднимал этот вопрос на всех встречах с европейскими политиками, однако он уже был решен.

Европейские лидеры действительно без энтузиазма говорят о привычной российской «агрессии» против Украины. После смены правительства в этой стране Европа, говоря о Киеве, ставит в центр повестки экономические реформы.

Документ состоит из 14 пунктов, десять из которых посвящены именно вопросам внутренней политики страны. В заявлении говорится, что Украина достигла прогресса в некоторых реформах, однако Киеву следует направить больше усилий на борьбу с коррупцией.

Евросоюз совместно с миссией Международного валютного фонда (МВФ) регулярно оценивает реализацию реформ в стране, от этого напрямую зависит выделение траншей в рамках программы макроэкономической помощи в размере €500 млн Посол ЕС на Украине Хюг Мингарелли в интервью «Европейской правде» назвал борьбу с коррупцией приоритетным направлением, на котором стоит сосредоточиться новому правительству страны.

«Мы всегда говорим, что очень важно прилагать больше усилий для обеспечения верховенства права, — сказал дипломат. — Я не хочу постоянно говорить «коррупция, коррупция, коррупция», создавая связь между этим словом и Украиной. Предпочитаю термин «верховенство права».

По словам Мингарелли, Владимир Зеленский заверил его, что ставит перед собой две главные цели — урегулирование конфликта в Донбассе и борьбу с коррупцией. Кроме того, дипломат считает, что новому правительству стоит уделить внимание именно на экономике.

«То, что «Слуга народа» получила большинство, отражает волю украинских граждан. В то же время мы надеемся, что новое большинство, во-первых, будет принимать во внимание и мнение оппозиции, а во-вторых — будет использовать свою власть с хорошей целью, а именно для ускорения реформ», — сказал Мингарелли.

Ожидания США

Несмотря на столь высокий результат «Слуги народа» на выборах в Раду, украинские издания не закрывают вопрос создания коалиции. И наиболее вероятной комбинацией считается союз «Слуги» и «Голоса» музыканта Святослава Вакарчука

Владимиру Зеленскому не нужно формировать большинство с другими партиями, однако, как отмечают журналисты, это нужно Вашингтону.

Украинское издание «Страна.Ua» со ссылкой на источники, близкие к Госдепу сообщает, что лидер «Голоса» станет для США гарантом того, что Зеленский не предпримет шаги навстречу России.

«С помощью Вакарчука «слугам народа» хотят навязать коалиционное соглашение, в котором не будет ничего из основных предвыборных обещаний Зеленского. Той части американского бомонда, которая не хочет решения проблемы в Донбассе, именно это и нужно. И именно ее точку зрения озвучил целый ряд СМИ», — отмечает издание.

Вакарчук известен своими прозападными взглядами, а его риторика по части внешней политики практически идентична риторике Порошенко. В отличие от президента он достаточно ясно обозначил свои приоритеты: вступление в НАТО для противостояния «российской агрессии». Он, например, уже предложил ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией.

Вашингтон действительно не способствует изменению политики нового правительства Украины в отношении Донбасса. В конце мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер , отвечая на вопрос «Коммерсанта» о готовности подтолкнуть Киев к соблюдению минских соглашений, заявил, что «Украина не может сделать больше, чем она уже сделала».

«В то же время Россия должна добиться реализации договоренностей о прекращении огня, вывести из региона свои силы, способствовать роспуску незаконных вооруженных формирований и упразднению «народных республик», которых не существует в украинской конституции и которые не были сторонами минских соглашений. В общем, России еще предстоит сделать многое для того, чтобы прекратить войну в Донбассе», — сказал он.

По мнению Волкера, цель нового правительства Украины состоит в том, чтобы «стать магнитом для регионов, которые сейчас захвачены Россией».

В начале июня конгресс США также принялся рассматривать законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», предусматривающий передачу Киеву летальных оборонных средств и предоставление стране статуса главного военно-политического союзника США.

Впрочем, американские власти, как и Россия, не спешили выстраивать линию отношений с Украиной до парламентских выборов. В ходе президентской кампании Вашингтон подчеркивал, что не оказывает поддержку ни одному кандидату, однако Курт Волкер все же не сдержался от обозначения своих предпочтений.

«Сейчас на Украине проходят выборы, которые напоминают выборы во Франции, или Brexit, или даже выборы в США — когда есть кандидат, который явно выступает против политического истеблишмента. Против президента, который говорит: я работал тяжело, я сделал много, у меня есть масса достижений и много чего предстоит сделать впереди.

И теперь перед украинцами стоит выбор: хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента и обещает большие реформы, или они хотят того, кто в каком-то смысле их разочаровал, но провел больше реформ на Украине, чем кто бы то ни было за последние 20 лет — и противостоит Путину?» — сказал Волкер в интервью телеканалу PBS перед вторым туром президентских выборов.

25 июля Курт Волкер прибыл на Украину. Он уже встретился с Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в Донбассе. Он также провел встречу с Петром Порошенко.

Президент Украины поблагодарил США за усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта, а его предшественник отметил поддержку Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и «противодействия агрессии России».

Тем временем США одобрили задержание российского танкера «новой властью» на Украине.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — указывается в заявлении посольства США в твиттере.

Что нужно самим украинцам

Чтобы продлить свою политическую карьеру, экс-президенту Петру Порошенко пришлось вычеркнуть свое имя из названия партии. Однако после парламентских выборов можно с уверенностью сказать, что предыдущая власть не смогла продлить свое время. Четвертое место — это лучший результат еще вчерашнего правительства Украины, все остальные партии, которые в последние четыре года имели политический вес, не смогли даже преодолеть 5-процентный барьер.

О многом говорит и тот факт, что второе место на выборах заняла партия, чьи лидеры уже приступили к переговорам с Россией, причем сразу по нескольким вопросам.

Несмотря на то, что «Оппозиционная платформа» набрала в три раза меньше голосов, чем «Слуга народа», этот результат является не менее показательным, хотя бы потому, что эта политическая сила уверенно обошла партию Петра Порошенко.

Антивоенная риторика и постановка акцента на завершении войны, а не на противостоянии с внешним врагом, стала все же главным фактором успеха на президентских и парламентских выборах.

Это понимают и в Европе. Посол ЕС на Украине Хюг Мингарелли в интервью «Европейской правде» выразил мнение, что правительство Порошенко так и не смогло дать украинцам то, что им нужно на самом деле.

«Состоялись действительно весомые реформы. Но в то же время подавляющее большинство граждан продолжают жить в очень непростых условиях. Эти люди не почувствовали влияния реформ на свою повседневную жизнь. И именно это, по моему мнению, объясняет, почему люди хотели избавиться от предыдущего политического класса», — сказал он.