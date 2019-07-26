На Украине требуют пустить поезда в Крым

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пустить поезда в Крым . Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно петиции, жителям Украины следует дать право свободно посещать "украинскую же территорию" на Крымском полуострове.

Причем, сказано в тексте петиции, не надо строить никакие железнодорожные пути, а лишь одним указом пустить поезда в этот регион, причем до того, как будет налажено железнодорожное сообщение через Крымский мост в декабре 2019 года.

"Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", — подчеркивается в тексте петиции.

Уточняется, что петицию составил Ростислав Кохно, который ранее жил в Крыму, но покинул его после воссоединения с Россией.

На настоящий момент петиция набрала 36 голосов. Для ее рассмотрения главой государства она должна получить 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Ранее Крым призвал Зеленского не играться с санкциями.