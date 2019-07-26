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На Украине требуют пустить поезда в Крым 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На сайте украинского лидера Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пустить поезда в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно петиции, жителям Украины следует дать право свободно посещать "украинскую же территорию" на Крымском полуострове.
Причем, сказано в тексте петиции, не надо строить никакие железнодорожные пути, а лишь одним указом пустить поезда в этот регион, причем до того, как будет налажено железнодорожное сообщение через Крымский мост в декабре 2019 года.
"Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", — подчеркивается в тексте петиции.
Уточняется, что петицию составил Ростислав Кохно, который ранее жил в Крыму, но покинул его после воссоединения с Россией.
На настоящий момент петиция набрала 36 голосов. Для ее рассмотрения главой государства она должна получить 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Ранее Крым призвал Зеленского не играться с санкциями.
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Комментарии13
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Республика Крым
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