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Гройсман рассказал о своей вражде с Порошенко 

Lenta.ru + ещё 8 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко препятствовал проведению реформ на Украине и «топил» потенциальных конкурентов из правительства. Об этом в эфире радио «Новое время» рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман.
По его словам, работать с Порошенко «было очень тяжело», потому что все изменения в законодательстве согласовывались с ним, чтобы он дал фракции сигнал на их одобрение. «На это тратились месяцы», — отметил Гройсман.
В качестве примера он рассказал об инициативе правительства ввести на Украине нормы английского права. По мнению Гройсмна, это помогло бы привлечь инвесторов, дав им уверенность, что их активы у них не заберут. Однако бывший президент выступил против этой инициативы.
«Он говорил: "Нет, это неправильно, у нас есть украинская система правосудия". Я говорю: "Простите, какая система правосудия? Кто больше занес, такое и приняли решение?"» — пересказывает политик.
При этом Гройсман уточнил, что он — не единственный премьер-министр, у которого были конфликты с президентом. По его словам, Петр Порошенко также «топил» его предшественника Арсения Яценюка.
«Почему? На мой взгляд как молодого конкурента. Он молодой, он умный. Как молодого конкурента на следующих президентских выборах», — заявил Гройсман.
Арсений Яценюк объявил о своей отставке 10 апреля 2016 года. 14 апреля Верховная Рада удовлетворила прошение премьера. На его место назначили Владимира Гройсмана, который тогда был спикером парламента.
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Арсений Яценюк , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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