Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну с клубом НБА «Торонто Рэпторз», который в этом году впервые в истории стал чемпионом Ассоциации, обыграв в финальной серии со счетом 4-2 сильнейшую команду последних лет «Голден Стэйт Уорриорз».
«В Канаде всего одна профессиональная команда — «Торонто». И она — чемпион НБА. Вы не удивитесь, когда я скажу, что баскетбол — не мой любимый вид спорта. Но пример «Торонто» иллюстрирует задачу Украины и украинцев — победить, когда никто не ждёт. Объединившись, сделать невозможное», — цитирует Зеленского «Чемпионат».