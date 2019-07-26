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Владимир Зеленский сравнил Украину с «Торонто Рэпторз» 

Просто Про Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну с клубом НБА «Торонто Рэпторз», который в этом году впервые в истории стал чемпионом Ассоциации, обыграв в финальной серии со счетом 4-2 сильнейшую команду последних лет «Голден Стэйт Уорриорз».
«В Канаде всего одна профессиональная команда — «Торонто». И она — чемпион НБА. Вы не удивитесь, когда я скажу, что баскетбол — не мой любимый вид спорта. Но пример «Торонто» иллюстрирует задачу Украины и украинцев — победить, когда никто не ждёт. Объединившись, сделать невозможное», — цитирует Зеленского «Чемпионат».
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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