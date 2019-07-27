В Киеве назвали главных врагов Зеленского

Владимира Зеленского. Политолог Виктор Небоженко порассуждал в Facebook о главных врагах президента Украины

По его словам, основные соперники главы государства — его предшественник на этом посту Петр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук . Небоженко подчеркнул, что политики не собираются уступать реальную власть Зеленскому и выжидают удобного случая, чтобы «нанести удар».

Политолог отметил, что у Медведчука и Порошенко есть мощная политическая мотивация, огромные ресурсы и надежный тыл в виде Кремля.

«Порошенко будет критиковать и наступать на президента со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук — со стороны пророссийской полусоветской аудитории юго-востока Украины», — пояснил он.

Зеленский не осознает степени опасности ни лично для себя, ни для Украины, считает Небоженко.

«Он еще не нашел свою выигрышную политическую игру, ни с Западом, ни с общественным мнением и СМИ, ни с олигархами», — заключил украинский политолог.