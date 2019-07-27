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В Киеве назвали главных врагов Зеленского 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Политолог Виктор Небоженко порассуждал в Facebook о главных врагах президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, основные соперники главы государства — его предшественник на этом посту Петр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Небоженко подчеркнул, что политики не собираются уступать реальную власть Зеленскому и выжидают удобного случая, чтобы «нанести удар».
Политолог отметил, что у Медведчука и Порошенко есть мощная политическая мотивация, огромные ресурсы и надежный тыл в виде Кремля.
«Порошенко будет критиковать и наступать на президента со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук — со стороны пророссийской полусоветской аудитории юго-востока Украины», — пояснил он.
Зеленский не осознает степени опасности ни лично для себя, ни для Украины, считает Небоженко.
«Он еще не нашел свою выигрышную политическую игру, ни с Западом, ни с общественным мнением и СМИ, ни с олигархами», — заключил украинский политолог.
В апреле Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что считает российского лидера врагом.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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