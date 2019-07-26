Украина будет просить пощады у Европы

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, как, по их мнению, Украина будет готовиться к зиме, если она не выплатит долг за газ.

39% респондентов считают, что Украина будет пытаться договориться с Европой о продлении срока выплаты, поскольку это — единственный для них выходит из ситуации.

30% опрошенных и вовсе считают, что украинская сторона не предпримет никаких действий. Основная причина этого — подумают, что и без газа смогут выжить, поскольку в стране денег все равно нет.

28% россиян уверены, что Украина будет обращаться за помощью к США, ведь американская сторона часто им финансово помогает.

И только 3% респондентов не разбираются в данном вопросе.

Всего в опросе приняли участие 8 112 человек.

«Укртрансгаз» теряет доверие со стороны Европы. У украинского газового оператора накопился долг на $160 млн, и это может обернуться крахом для компании. Европейские трейдеры требуют немедленных выплат. Иначе Украина не сможет подготовиться к зимнему отопительному сезону.