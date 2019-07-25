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Причастным к атаке на Порошенко оказался неонацист из России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Напавшим на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко оказался бывший боец полка «Азов» Никита Макеев с позывным «Одиссей». Об этом сообщает «Украинская правда».
Киевские полицейские отметили, что никаких жалоб относительно происшествия в ведомство не поступало. В результате инцидента никого не задерживали.
О Макееве известно, что он родился в России и ранее имел гражданство РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.
25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Инцидент произошел, когда политик покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники атаковали его, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия.
Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.
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Комментарии2
Украина , В мире , Никита Макеев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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