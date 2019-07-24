За Кличко пришли. Мэра будут снимать чужими руками

Политические динозавры прошлой эпохи постепенно уходят в небытие

Документ из офиса Зеленского совершенно стандартен. По сути, Богдан напоминает о том, что главы местных администраций получают свои полномочия на срок действующего президента, а затем назначаются и увольняются президентом Украины по представлению правительства. Что, собственно, и предлагается сделать сейчас Владимиру Гройсману сотоварищи.

В этой новости нет ничего сенсационного — еще несколько дней назад мы озвучивали подобный сценарий в статье под названием «Битва за Киев : как будут снимать Кличко», предсказывая такое развитие событий, которое очевидно читалось из логики политического процесса. Однако нельзя не отметить то, как изящно действует команда «Слуги народа», действием которой явно чувствуется почерк опытных политиков и юристов.

Суть дело в том, что Зеленский не просто снимает Кличко с его должности, чтобы полностью контролировать Киев. Он хочет сделать это чужими руками — руками таких ставленников и соратников Петра Порошенко , которые пока еще заседают в Кабинете министров.

Еще недавно Кабмин достаточно откровенно саботировал многие инициативы «команды Зе». Однако парламентские выборы показали высокие рейтинги президента, а также реальный уровень поддержки Порошенко, не говоря уже про самого Гройсмана. В этих условиях, когда Зеленский получил контроль над Верховной Радой и вполне открыто берет страну в свои руки, министры могут не рискнуть пойти против его воли, чтобы не нажить себе на будущее могущественного врага. Не говоря уже о том, что некоторые из них лелеют надежду вписаться в «команду Зе». И не так уж безосновательно: ведь президент переназначил сегодня Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Кроме того, сам слив этого письма, осуществленный через фейсбук, скорее всего, является намеренным ходом. Министрам как бы намекают, что общественность в курсе инициативы, предлагая определиться, за кого они в этой противостоянии — за будущее или за прошлое, за Зеленского или Кличко?

В то же время поддержка политического динозавра Виталия Кличко не несет кабминовцам никакого профита. Управление столицей показало его неадекватность, некомпетентность и принесло существенный антирейтинг, который, скорее всего, навсегда утянет бывшего боксера глубоко на дно украинской политики. Согласно недавнему социологическому опросу фирмы Kantar, большинство жителей Киева высказываются за проведение досрочных выборов в киевский городской совет и переизбрание мэра города. По данным социологов, эти предложения поддерживают 69% и 66% киевлян, а сам этот опрос, судя по всему, был артподготовкой для взятия Киева.

Контртактика Кличко была беспомощной и исключительно примитивной. Во-первых, его сторонники начали писать в сетях об узурпации власти, которой надо противостоять на улице, силами неравнодушных граждан и патриотов.

«Лишение избранного мэра исполнительных полномочий — это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств», — заявил по этому поводу сам мэр, осторожно намекая на возможность слегка пободаться с центральной властью.

Его главной силой являются одиозные ультраправые вроде С14, которые сейчас трудоустроены киевской властью под видом «Муниципальной стражи». Однако эти структуры в первую очередь послушаются команды от кураторов из СБУ , которой руководит сейчас человек Зеленского. Уличный протест за Кличко является анекдотом: большинство киевлян устали жить в атмосфере коммунального коллапса и развала столичной инфраструктуры, коррупции, чудовищной уплотнительной застройки, нехватки школ, детских садиков и мостов, а последняя станция метро была открыта в Киеве пять с половиной лет назад, за несколько недель до Евромайдана. Так что собрать их на сколько-нибудь серьезные акции за Кличко никаким способом не получится.

То же касается местного бизнеса. Большинство киевских бизнесменов, которые наживались в эпоху Кличко, поступят в этом случае прагматично и явно не будут вступать в ссору с Зеленским. Тем более, что президент намерен оставить на своем посту влиятельных заместителей главы КГГА — курирующего коммунальное хозяйство Петра Пантелеева и заведующего транспортной структурой Дмитрия Давтяна, близкого к структурам Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Не говоря уже о том, что представители «Слуги народа» давно состоят в хороших отношениях с бизнесменом Андреем Вавришем — руководителем строительной компании Saga, которая активно занимается застройкой столицы.

Наконец, Кличко может попытаться пойти формальным путем, например — собрать оставшихся верными городских депутатов и срочно учредить исполнительный комитет Киеврады. Такой орган должен взять на себя целый ряд ключевых функций КГГА, включая контроль над городскими бюджетами, основными городскими службами, коммунальными предприятиями, учреждениями и всей сферой ЖКХ. Но эти намерения, скорее всего, будут сходу оспорены в суде, причем без особых перспектив для Виталия. Ведь адвокаты у Зеленского хороши, а судьи всегда не любят ссориться с властью.

Скорее всего, Кличко предпочтет в итоге сдаться без боя, пытаясь выторговать себе почетные условий капитуляции. По слухам, «Команда Зе» намерена заменить его на Александра Ткаченко — доверенное лицо Игоря Коломойского и главу телеканала 1+1, занимавшего место в десятке предвыборного списка «Слуга народа». Решение назначить телевизионного менеджера на Киев как раз и объясняется его хорошими отношениями с главой одной из крупных строительных кампаний. А это ясно говорит о том, что рокировка элит будет означать для киевлян смену шила на мыло. И жизнь столицы будет стагнировать, как и раньше.

Но главное, как мы уже писали, смена власти в Киеве станет финальной репетицией для досрочных местных выборов во всей Украине. Используя максимальные рейтинги, Зеленский попробует взять под контроль как можно больше — практически всю страну. По-своему повторяя путь бывшего соперника — Петра Порошенко.