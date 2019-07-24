МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Киев отправил в Донецкую область спецназ, который должен обеспечить там порядок на время подсчета голосов по итогам выборов в Верховную раду . В понедельник в городе Покровск активисты пришли к зданию избиркома, разбили там палатки и разложили шины. Причина недовольства — расхождения в протоколах наблюдателей и членов комиссии.

МВД Украины приняло решение отправить спецназ в город Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области, чтобы обеспечить там порядок при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50. На официальной странице ведомства уточнили, что силовики отправились туда на вертолете.

Агентство УНН ранее сообщило, что полиция взяла под усиленную охрану избирательный участок № 50 в Покровске из-за произошедших там столкновений. Наблюдатели обнаружили там расхождения в протоколах, которые были у них и у членов избирательной комиссии. При этом председатель избирательной комиссии отказался объяснить случившееся.

После этого, с 22 июня, у здания избирательной комиссии продолжается акция протеста. На месте стали собираться активисты.

Они устанавливают палатки и раскладывают шины.

Как утверждает ЦИК , после подсчета 97% голосов в одномандатном округе в лидеры вышел представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска Руслан Требушкин. Он набрал 30,62% поддержки.

Менее чем на 700 голосов от него отстает самовыдвиженец Андрей Аксенов с 29,61%. Аксенов — мэр города Доброполье . В прошлом году правоохранительные органы Украины объявили его в розыск по обвинению в растрате имущества и посещении Крыма

Опасения по поводу возможной фальсификации при подсчете голосов в Донецкой области ранее высказывала лидирующая там партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Но там говорили конкретно о 49-м одномандатном округе.

«Налицо явная попытка фальсифицировать результаты выборов в 49-м округе, где с перевесом около 3 тыс. голосов победил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Гнатенко», — указали в заявлении, размещенном в понедельник на сайте партии.

Политическая сила утверждает, что окружная избирательная комиссия под различными предлогами затягивает объявление результатов голосования по 12 избирательным участкам, тогда как областной избирком пытается остановить работу на неопределенное время.

Через некоторое время «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о продолжении попыток фальсификации результатов голосования в этом округе.

Сложившуюся ситуацию назвали «критической».

«На 49-м избирательном округе Донецкой области отдельными членами окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления. С процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация», — подчеркнули в сообщении на сайте партии.

Оппозиционеры убеждены, что члены комиссии блокируют установление итогов голосования вопреки действующему законодательству Украины. По данным ОПЗЖ, под разными «надуманными предлогами» члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20 избирательных участках, «пытаются помешать» работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, а также утаивают подсчет голосов, сменяя помещения для этих целей.

В партии напомнили, что в стране запрещено препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или работе официальных наблюдателей при исполнении ими своих полномочий. Согласно УК Украины, каждое из этих правонарушений, как и фальсификация избирательных протоколов, карается максимальным сроком до трех лет лишения свободы.

«Победители уже обратились в правоохранительные органы. Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео», — предупредили в партии, обращаясь к членам избирательной комиссии.

В понедельник сообщалось, что по результатам обработки 25,82% протоколов «Оппозиционная платформа — За жизнь» лидирует на выборах в Верховную раду в Донецкой и Луганской областях.