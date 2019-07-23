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Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
На границе между Украины с Россией и Молдовой разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля. Об этом передает УНИАН.
Сообщается, что комплексы TSA и RAPISCAN появились в пропускных пунктах "Великая Писаревка" и "Николаевка".
Согласно полученной информации, данное оборудование позволит повысить технические способности пограничных нарядов и поспособствует эффективно противодействовать незаконной перевозке опасных радиоактивных материалов.
Ранее сообщалось, что украинец с чемоданом пытался вплавь доплыть до границы России.
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Украина , В мире , УНИАН , Молдова
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