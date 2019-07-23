Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией

Россией и На границе между Украины Молдовой разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля. Об этом передает УНИАН.

Сообщается, что комплексы TSA и RAPISCAN появились в пропускных пунктах "Великая Писаревка" и "Николаевка".

Согласно полученной информации, данное оборудование позволит повысить технические способности пограничных нарядов и поспособствует эффективно противодействовать незаконной перевозке опасных радиоактивных материалов.

Ранее сообщалось, что украинец с чемоданом пытался вплавь доплыть до границы России.