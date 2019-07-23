Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Как пишет РИА Новости, Данилов работал мэром Луганска с 1994 по 1997 гг.

В 2005 году он возглавил Луганскую областную государственную администрацию, а с 2007 года был заместителем директора Института европейской интеграции и развития.