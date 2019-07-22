Вакарчук требует узаконить «сосуществование» с Россией

По словам Вакарчука, Украина страдает от политики двойных стандартов, а государство не хочет брать на себя ответственность «за многие вещи».

«Поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — сказал Вакарчук агентству Укринформ.

Лидер «Голоса» предложил принять «четкий закон» «о сосуществовании с государством-агрессором», который определил бы границы дозволенного для украинских граждан.