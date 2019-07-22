Политолог объяснил слова Турчинова об «уютном рабстве»

Таким образом Турчинов отреагировал на показатели ряда фракций и, в частности, голоса, которые были отданы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Заявление Турчинова — типичная реакция представителя уходящей политической элиты на Украине, которая не может смириться с тем, что в украинском обществе созрел большой запрос на перемены, что и отразилось в итогах голосования на парламентских выборах. Турчинов осознаёт, какие действия старой власти спровоцировали недовольство граждан страны, тем не менее, он вновь крутит шарманку о якобы каких-то пророссийских проектах», — отметил Мезюхо.

Он добавил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за нормализацию отношений с Россией, но при этом является, как подчеркнул эксперт, проукраинской политической силой.

«Я думаю, что её успех обусловлен тем, что украинское общество устало от партии войны и желает мирного урегулировании ситуации на востоке страны. Большая часть украинцев не принимает той русофобской политики, которую все пять лет после государственного переворота проводили Турчинов и Порошенко», — пояснил политолог.

По его мнению, даже голосуя за партию «Слуга народа», украинцы голосовали за обновление в украинкой политике.

Ранее Турчинов заявил о готовности значительной части украинцев «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».