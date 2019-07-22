Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчинов назвал голосовавших за «пророссийские проекты» украинцев рабами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинцы, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, — это «рабы».
«Что поражает — это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года», — написал Турчинов в своем блоге.
Он добавил, что сожалеет о таком выборе соотечественников, по его мнению, это свидетельствует о том, что большинство сограждан «готовы обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».
«Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?», — заключил экс-глава СНБО.
В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.
По последним данным, лидером выборов является партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», на втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт назвал главные ошибки Москвы на Украине Украинские гастарбайтеры захотели покинуть Польшу Глава наблюдателей ОБСЕ сообщил о недостатке транспарентности на украинских выборах
Комментарии3
Украина , В мире , Политика , Социология , Александр Турчинов , Юрий Бойко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Индия купит у РФ ракетные двигатели для полетов в космос
Пассажирский Boeing экстренно вернулся на посадку
На дне Балтики найден погибший 10 тысяч лет назад мир9
В Петербурге зарезали гражданскую активистку53
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Конфликты
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение