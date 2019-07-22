Турчинов назвал голосовавших за «пророссийские проекты» украинцев рабами

«Что поражает — это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года», — написал Турчинов в своем блоге.

Он добавил, что сожалеет о таком выборе соотечественников, по его мнению, это свидетельствует о том, что большинство сограждан «готовы обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».

«Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?», — заключил экс-глава СНБО.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.