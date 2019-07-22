Закон без обязательств. Почему война Украины с паспортами РФ обречена на провал

Россия ввела упрощенную схему получения гражданства РФ для жителей Донбасса. В Киеве назвали это «провокацией» и пообещали максимально осложнить процедуру. При этом политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер рассказал, какие возможности есть у Украины

Первое распоряжение об упрощенном гражданстве Владимир Путин подписал весной. Тогда эту возможность получили жители самопровозглашенных республик. А в июле президент РФ утвердил документ, дающий возможность всем жителям Донбасса приобрести российский паспорт. В том числе и тем, кто живет на подконтрольных Киеву территориях.

Глава СНБО Украины Александр Данилюк считает, что выдача паспортов России украинцам с Донбасса нарушает Минские соглашения. Он пообещал принять меры, чтобы процесс «прекратился или максимально усложнился».

Доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер не считает, что Киев сможет препятствовать выдаче российских паспортов.

«Если по закону граждане Украины имеют право на второе гражданство, то Киев никак не сможет это остановить легальным способом, — заявил Уорнер. — Для этого им придется изменить закон, разрешив только одно гражданство, как, например, в Норвегии».

Ситуация, впрочем, не является однозначной. На Украине действительно запрещено двойное гражданство. Но в законе отсутствует какое-либо наказание за его наличие. Нет даже административного штрафа, сообщил «360» юрист из Киева Евгений Мартынко. Это делает закон фактически необязательным к исполнению.

«В результате люди без проблем получают второй и даже третий паспорт. А в приграничных с Венгрией и Румынией регионах вообще очень много людей с двойным гражданством, это не очень нравится националистам, но сделать с этим уже ничего нельзя», — пояснил собеседник. Объявить вне закона тысячи граждан власти вряд ли осмелятся.

Не существует и закона, который обязывал бы уведомлять о получении второго паспорта. А именно уведомление может считаться основанием для прекращения гражданства.

Впрочем, запрещать что-либо Киев может лишь собственным гражданам. На решение России предоставлять гражданство Украина повлиять не сможет, подчеркивает Уорнер. «За выдачу паспортов отвечает страна, которая их выдает — и только, никакие иные государства не могут влиять на законы этой страны или на ее подход, — заключил он.