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Порошенко беспрестанно вызывают на допрос 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: © Wikipedia Reuters
Госбюро расследований повторно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба, передает «112 Украина».
По его словам, Порошенко будут ждать в четверг, 25 июля. Его планируют допросить за его деяния.
До этого Порошенко ждали на допрос 17 июля, но он не явился. Его адвокат сообщил, что экс-лидер не получал каких-либо уведомлений о вызове на допрос, и не сможет явиться в ведомство 17 июля в связи с тем, что он занимается предвыборной кампанией и находится за пределами Киева.
Ранее сообщалось, что на Порошенко завели 11 уголовных дел.
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Украина , В мире , Роман Труба , Петр Порошенко
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