«Слуга народа» решила открыть «курс начинающего депутата»

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила провести для своих депутатов курс, как правильно работать в законодательном органе.

В Facebook-аккаунте Киевской школы экономики сообщается, что целью образовательной программы является предоставление «набора навыков и компетенций, который позволит воплотить инициативы на практике».

По итогам курса депутаты от «Слуги народа» должны получить знания о «современном состоянии, проблемах и перспективах разных отраслей экономики и социальной жизни страны».

Также депутатов научат понимать «бюджетный процесс и процесс принятия государственных решений», а также научиться строить «политические стратегии преобразований, создавать законопроекты».

«По итогам первого интенсива партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной рады нового созыва предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ», — сказано в сообщении.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому не хватает политической команды, потому что в Верховную раду пришло много случайных людей.

По информации украинских СМИ, в Раде окажутся свадебный фотограф, директор парка аттракционов, тамада, ресторатор, проектировщик парков, телеведущий и пародист, ведущий кулинарного шоу и другие.