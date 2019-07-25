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«Слуга народа» решила открыть «курс начинающего депутата» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 47 минут назад
Фото: Reuters
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила провести для своих депутатов курс, как правильно работать в законодательном органе.
В Facebook-аккаунте Киевской школы экономики сообщается, что целью образовательной программы является предоставление «набора навыков и компетенций, который позволит воплотить инициативы на практике».
По итогам курса депутаты от «Слуги народа» должны получить знания о «современном состоянии, проблемах и перспективах разных отраслей экономики и социальной жизни страны».
Также депутатов научат понимать «бюджетный процесс и процесс принятия государственных решений», а также научиться строить «политические стратегии преобразований, создавать законопроекты».
«По итогам первого интенсива партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной рады нового созыва предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ», — сказано в сообщении.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому не хватает политической команды, потому что в Верховную раду пришло много случайных людей.
По информации украинских СМИ, в Раде окажутся свадебный фотограф, директор парка аттракционов, тамада, ресторатор, проектировщик парков, телеведущий и пародист, ведущий кулинарного шоу и другие.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Николай Азаров , Верховная Рада
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