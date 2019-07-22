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Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству", документ опубликован на сайте главы государства.
"Вопрос рейдерства стало одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре", — цитирует пресс-служба заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.
Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.
Указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость. В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Среди ключевых технологических изменений — автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий; создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском; фото— и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции).
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Комментарии
Украина , В мире , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский
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