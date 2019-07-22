Эксперт назвал главные ошибки Москвы на Украине

«То упорство, с которым Москва вновь и вновь делает ставку на Медведчука, достойно лучшего применения. Сейчас у России есть повод диверсифицировать свои контакты на Украине и не наступать на одни и те же грабли», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов , комментируя результаты, продемонстрированные украинской оппозицией на выборах в Раду.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что для полноценного развития пророссийских движений на Украине Москве необходимо «активно заняться формированием альтернативного „политикума“ внутри России из числа политэмигрантов, создавать специальный контент, ориентированный на Украину, и сформировать повестку, адаптированную под задачи российской стратегии на этом направлении».

Он отметил, что поведение Москвы в отношении Украины сегодня является скорее выжидательным.

«Все выглядит так, будто бы Россия ждет встречных шагов или ошибок со стороны своих оппонентов. Но мне кажется, что это слабая позиция», — продолжил эксперт.

«К сожалению, Россия в предыдущие годы пропустила ходы и не сделала то, что могла бы сделать с точки зрения формирования влиятельной среды из политэмигрантов и формирования инфраструктуры специализированного медиа-вещания на Украину. А то, что показывают российские ток-шоу — дает обратный эффект с точки зрения влияния на украинскую политику», — добавил Ремизов.

По мнению эксперта, России «нужно работать с широким спектром общественно-политических сил и движений, которые объективно работали бы на трансформацию нынешнего конституционного каркаса Украины».

«Причем Москве могут быть интересны не только условно пророссийские силы, но и регионалистские движения вне зависимости от их вектора, даже если они евроатлантисты. Главное — максимально учитывать внутренний контекст и антирейтинги тех или иных персонажей независимо от того, симпатичны они нам или антипатичны», — продолжил собеседник.

При это он согласился с тем, что сейчас возможности эффективного влияния на внутриполитические процессы на Украине достаточно ограничены.

«И вероятнее всего тот же Медведчук интересует Москву не как внутриполитический игрок, а как игрок международной арены, имея статус главного оппозиционного политика. Но этот статус желательно подтвердить серьезными электоральными результатами, чего мы не увидели на этих выборах», — считает Ремизов.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,54% голосов, результат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вырос до 13,02%, следует из данных ЦИК Украины по результатам обработки 64,03% протоколов.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком могла бы показать куда лучший результат, «но против них велась серьезная кампания, которую поддержали Ахметов и Коломойский».