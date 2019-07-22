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Выборам в Раду не хватило транспарентности, заявили в ОБСЕ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © REUTERS / Konstantin Chernichkin
Выборам в Верховную раду Украины не хватило транспарентности, заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Альберт Йонсон.
"Предвыборная борьба характеризовалась различными нарушениями: неравными возможностями и недостатком единых правил игры, а также недостатком транспарентности выборного процесса", — заявил он на брифинге.
По оценке миссии, "главные препятствия для полностью прозрачного и истинно демократического процесса на Украине обнаруживаются в мажоритарном компоненте избирательной системы, а также в финансировании предвыборных кампаний, наконец, фактором негативного влияния является ситуация со СМИ".
Что касается ситуации со СМИ, Йонсон отметил, что на Украине они разделены по приверженности политическим течениям. Владельцами средств массовой информации в большинстве своем являются влиятельные бизнесмены и политические игроки, редакторская политика таких частных СМИ служит исключительно интересам их владельцев, что подрывает независимость СМИ и доверие к ним населения. В то же время государственные СМИ не получают достаточного финансирования, поэтому не могут конкурировать с частными. Кроме того, вызывает обеспокоенность безопасность журналистов в стране.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Комментарии
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада
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