Выборы в Раду приносят Зеленскому больше, чем он рассчитывал

Президент Украины Владимир Зеленский одержал значительную политическую победу. Этой победой является сам факт того, что Зеленскому, несмотря на сопротивление старой власти, удалось провести внеочередные парламентские выборы. Но являются ли победой президента результаты этих выборов? Не исключено, что партии Зеленского не придется создавать в новой Раде коалиции большинства.

Результатом выборов должно быть формирование в Раде коалиции большинства. Это большинство, собственно, предлагает кандидатуру премьера и обеспечивает поддержку президентских и правительственных законодательных инициатив. Именно поэтому стоит напомнить предысторию нынешних выборов в украинский парламент

21 апреля состоялся второй тур президентских выборов, в котором с результатом в 73% в данных ЦИК (это более половины всех украинских избирателей) президентом был избран актер и медиа-бизнесмен Владимир Зеленский. Уже в своей инаугурационной речи 20 мая он заявил о намерении досрочно распустить Раду. Особого смысла в этом не было, поскольку очередные выборы в Раду должны были состояться в октябре, но у президента Украины были основания спешить.

Во-первых, главным пунктом повестки дня президентских выборов была радикальная смена политической элиты и президент просто выполнял пожелание своих избирателей. Причем ему надо было донести до избирателей то, что это он выполняет, а не что оно само выполняется.

Во-вторых, Зеленский — не только не системный, но даже и не политик. У всех его предшественников было фиксированное представительство в Раде, чаще всего — достаточное для формирования нового большинства. У него была неформальная группа симпатизирующих ему депутатов численностью порядка десятка человек. То есть нормальное сотрудничество с Радов все равно было исключено.

В-третьих, первые несколько месяцев действует «эффект медового месяца», когда у президента максимальный рейтинг, который обеспечит высокую поддержку его партии.

Поэтому уже на следующий день после вступления в должность Зеленский издал соответствующий указ. Формальным основанием было то, что в действительности в парламенте уже несколько лет не было большинства в количестве 226 депутатов (это большинство от конституционного состава). При отсутствии такого большинства президент имеет право распустить Раду.

Сторонники Петра Порошенко попытались заблокировать реализацию указа в Конституционном Суде. Представитель президентской стороны ухитрился не доказать факта отсутствия большинства, но суд иска все равно не удовлетворил — в регламенте Рады не нашлось норм, которые бы определяли создание, роспуск и верификацию существования коалиции, а раз так, то возникший конфликт решается только через выборы.

Пропорциональная составляющая

По спискам политических партий в Раду избирается 225 депутатов (половина от конституционной численности). Проходят в Раду партии, получившие более 5% голосов.

По данным украинских социологов накануне выборов, барьер преодолевали 5 или 6 партий.

Во-первых, это президентская партия «Слуга народа», за которую, по данным разных служб, собиралось голосовать от 42 до 52% избирателей в данных ЦИК. По данным экзит-поллов, итоговый результат партии усредненный — около 44%.

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко могла рассчитывать примерно на 8%. По данным экзит-поллов — получила несколько менее 9%.

«Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко имела предварительный рейтинг в районе 6-7%. По данным экзит-поллов — 7-8%.

Высокие шансы на прохождение в Раду имела партия «Голос» певца Святослава Вакарчука (фактически — клон «Слуги народа», но ориентированный на западно-украинского избирателя), но его показатели в последних исследованиях колебались в широчайших пределах — от 4 до 9%. Результат по экзит-поллам оказался вполне усредненным — 6,5%

В целом результаты оказались вполне предсказуемыми — но это касается лишь выборов по партийным спискам. С выборами в одномандатных округах все получилось совсем иначе.

Мажоритарная часть

В одномандатных округах избирается 198 депутатов (остальные относятся к округам на т. н. «оккупированных территориях» — в Донбассе и Крыму). Результаты выборов определяются именно тут, потому что даже партия, получившая 99,9% в пропорциональной части, большинства иметь не будет. Рейтинг же «Слуги народа» — менее 50%.

По данным предварительных оценок, в большинстве округов имели преимущество действующие депутаты, которым не надо бороться за узнаваемость. Кандидаты же от «Слуги народа» в подавляющем большинстве люди малоизвестные, в политике еще не замеченные. Потому партия Зеленского, как предсказывалось, могла получить по мажоритарке порядка 30-ти мандатов, что в сумме давало порядка 150-180 мест, т.е. для формирования большинства потребовалось бы искать партнеров.

Экзит-поллы возможности полностью оценить ситуацию на мажоритарке не дают. И все же полученная в день выборов информация свидетельствует, что множество неопределившихся избирателей «за компанию» проголосовали за кандидатов от «Слуги народа», что повышает их шансы. По предварительным данным, кандидаты от «Слуги народа» побеждают во всех округах Киева и Днепропетровска. Если это действительно так, то ситуация может радикально измениться — вплоть до получения «Слугой народа» однопартийного большинства с добавлением части самовыдвиженцев.

Такого развития событий никто предвидеть не мог, но в истории Украины и не было ситуации, когда результаты по мажоритарным округам определяли сторонники партии, даже не знающие толком, за кого они голосуют.

Подстраховка

Зеленский, на самом деле, в своей победе не уверен, и оставляет возможности переиграть результаты выборов на случай, если предлагаемый ему формат коалиции покажется неприемлемым. Первая такая возможность связана с уже описанным решением конституционного суда — до тех пор, пока соответствующие изменения не внесены в регламент Рады, действует решение КС и есть основания для нового ее роспуска.

Кстати, вполне вероятно, что в таком случае выборы будут проходить по уже принятому избирательному кодексу, в котором предусмотрена чисто пропорциональная система с открытыми списками (избиратель имеет право проголосовать в рамках списка своей партии за конкретного кандидата). В случае использования такой системы на досрочных выборах президентская партия победила бы сразу.

Вторая такая возможность — зарегистрированный в Раде законопроект о расширении люстрации.

По нему люстрировать можно выборных представителей власти (включая президента и народных депутатов), а также чиновников, занимавших какие-то должности при режиме Порошенко.

Разумеется, этот проект — предвыборная демонстрация готовности показательно наказать ненавидимого обществом Порошенко. Однако, шансы принятия такого закона есть, и в этом случае из парламента может быть вычищено немало число бывших чиновников (порядка сотни). При этом под удар попадет не только персонально Порошенко, но и большая часть списков «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы», и даже отдельные мажоритарщики от «Слуги народа».

И в том и в другом случае речь будет идти о лишь слегка завуалированном государственном перевороте. Какова будет реакция на него украинского общества и иностранных партнеров Украины, пока неясно. Впрочем, скорее всего Зеленскому и не придется прибегать к столь сильным мерам — ситуация в одномандатных округах скорее благоприятна для него.