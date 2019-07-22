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Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
«Ровная тема с некоторых участков, где голоса взяли «за життя» («Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. ВЗГЛЯД), петя (Порошенко — прим. ВЗГЛЯД): «в основной массе были старики…» Уважаю стариков. Но, по-моему, они опять определили, как жить миллионам украинцев в ближайшие пять лет», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
По словам блогера, «все только начинается. „Я не думаю, что это именно вина людей в том, что они выбрали Порошенко, Вакарчука этого (музыкант Святослав Вакарчук, лидер партии „Голос“, — прим. ВЗГЛЯД), Медведчука. Это их беда, телевизионная беда“, — уверен Шарий.
»Сейчас рождается новая формация, которая живет не телевизором, а мозгом. К сожалению, старая формация тянет этих новых вниз. Что ж, значит, надо объяснять, просвещать, рассказывать. Когда-то ведь они поймут, что их имеют из года в год и так 30 лет, верно? Не могут ведь не понять», — добавил он.
По итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
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Комментарии
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Юрий Бойко , Анатолий Шарий , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
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