Украина настраивает Запад против России

Большинство (83%) россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что Украина будет настраивать против России другие страны в связи с выдачей российских паспортов в Донбассе. Речь идет не только о санкциях, но и о различного рода провокациях. По их мнению, Украина будет использовать любые способы манипуляции, а также методы давления на Запад для того, чтобы российские паспорта, выданные на территории Донбасса, не признавались в других государствах. Более того, они считают, что это давление уже производится и отчетливо наблюдается.

15% респондентов не уверены в том, как именно будет Украина оказывать влияние на Запад, но одно они знают наверняка — она будет действовать так, как выгодно исключительно ей самой. Однако они не исключают варианта, что украинской стороной будет производиться давление на другие страны в связи с выдачей российских паспортов в Донбассе.

А всего 2% опрошенных думают, что никакого давления на Запад производиться не будет, поскольку украинские власти понимают, что Минские договоренности они не выполняют. По их мнению, данный аргумент говорит о многом.

Всего в опросе приняли участие 6 708 человек.

Паспортизация Россией жителей Донбасса незаконна и провокационна, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Оно опубликовано на сайте ведомства.

Недавно президент РФ Владимир Путин своим указом расширил список тех, кто может быть получить российское гражданство в упрощенном порядке. Список пополнился жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

В украинском МИДе назвали «паспортизацию» Россией украинцев незаконной и провокационной, вмешательством во внутренние дела Украины и угрозой безопасности Европы.

«Категорически требуем от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия», — сказано в заявлении.

Также в нем отмечается, что соответствующий указ Путин подписал «в ответ» на инициативы Украины по деэскалации ситуации в Донбассе. В МИДе назвали это свидетельством намерения Кремля продолжать гибридную войну, и призвали Москву перестать «торпедировать мирные усилия в минском процессе».