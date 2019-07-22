Вера Савченко оказалась в 67 раз популярнее Надежды

Вера Савченко баллотировалась в 45 округе в Донецкой области от «Общественно-политической платформы» своей сестры. После подсчета голосов она оказалась на четвертом месте с 3,95 процента. Лидером гонки в этом округе стал кандидат от «Оппозиционного блока» Муса Магомедов , набравший 64,60 процента (более 8,7 тысячи голосов).

Ранее 22 июля стало известно, что за Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, проголосовали восемь человек. Депутат заявила, что не будет оспаривать результаты выборов, назвав их грязными и отвратительными. «Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — рассказала она.