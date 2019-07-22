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Вера Савченко оказалась в 67 раз популярнее Надежды 

Lenta.ru + ещё 18 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Вера Савченко, сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко, на внеочередных парламентских выборах набрала 538 голосов избирателей, что в 67 раз больше, чем у Надежды. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Вера Савченко баллотировалась в 45 округе в Донецкой области от «Общественно-политической платформы» своей сестры. После подсчета голосов она оказалась на четвертом месте с 3,95 процента. Лидером гонки в этом округе стал кандидат от «Оппозиционного блока» Муса Магомедов, набравший 64,60 процента (более 8,7 тысячи голосов).
Ранее 22 июля стало известно, что за Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, проголосовали восемь человек. Депутат заявила, что не будет оспаривать результаты выборов, назвав их грязными и отвратительными. «Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — рассказала она.
Накануне, 21 июля, на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 67,9 процента бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,64 процента голосов. Также в парламент по этим данным проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
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Комментарии
Украина , В мире , Муса Магомедов , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Вера Савченко , Верховная Рада
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