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Зеленский заявил о готовности общаться с российскими СМИ 

Ura.Ru 34 минуты назад
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт для общения с журналистами и готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому.
«Мы свободная страна, так что я готов к любому интервью, к любому количеству удобных и неудобных вопросов», — приводит РИА «Новости» слова Зеленского на вопрос РБК о том, готов ли он дать этому изданию интервью.
Глава государства добавил, что Украина отличатся от многих стран «открытостью и демократичностью».
Отвечая на вопрос президент перешел на русский язык.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости , РБК
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