Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт для общения с журналистами и готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому.
«Мы свободная страна, так что я готов к любому интервью, к любому количеству удобных и неудобных вопросов», — приводит РИА «Новости» слова Зеленского на вопрос РБК о том, готов ли он дать этому изданию интервью.
Глава государства добавил, что Украина отличатся от многих стран «открытостью и демократичностью».
Отвечая на вопрос президент перешел на русский язык.