Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия не претендует на должности в Верховной раде нового созыва.
"Мы ни на какие должности не претендуем, мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции. Наша команда 20 лет отдавала свои силы Украине", — сказала Тимошенко на брифинге после закрытия избирательных участков.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).