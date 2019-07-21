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Медведчук прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что политсила довольна результатом exit poll относительно внеочередных выборов в Верховную раду, согласно которым занимает второе место, однако относится критично к этим цифрам.
"Безусловно, мы, с учетом только что оглашенных exit poll, довольны результатом, но до конца не удовлетворены. И мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Все-таки эти цифры exit poll еще на 18.00 (совпадает с мск)", — заявил Медведчук на брифинге после закрытия избирательных участков, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).
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Комментарии
Украина , Ближний Восток , В мире , Кавказ , Политика , Прибалтика , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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