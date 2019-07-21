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Лидер партии «Голос» Вакарчук заявил, что продолжит выступать с группой «Океан Эльзы» 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что продолжит выступать с музыкальной группой "Океан Эльзы" после прохождения в Верховную раду по итогам выборов, которые состоялись в воскресенье. Об этом он сказал на брифинге в штабе партии.
"Закон не запрещает заниматься творческой деятельностью", — сказал Вакарчук.
Согласно данным экзитполов, на выборах в Верховную раду по партийным спискам пятипроцентный барьер преодолевают пять политических сил, партия "Голос" набирает от 6% до 6,5%.
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Украина , Шоу-бизнес , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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