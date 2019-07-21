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Бойко пообещал, что Украина вернется на мирный путь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Оппозиционный блок — за жизнь" Юрия Бойко, занимающей на внеочередных выборах в Верховную раду второе место, заявил, что Украина изменится и вернется на путь к миру.
"Я хотел бы заверить всех, кто проголосовал на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях, и мы, вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет", — сказал Бойко на брифинге в воскресенье, комментируя итоги экзит-пола.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).
По итогам выборов в Верховную раду в 2014 году, у фракции "Блока Петра Порошенко" было 127 мест, "Народного фронта" — 79, "Оппозиционного блока" — 39, "Самопомощи" — 25 мест. Фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщины" получили по 21 месту. Партия Зеленского "Слуга народа" появилась в украинской политике перед президентскими выборами, прошедшими весной.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Бойко , Олег Ляшко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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