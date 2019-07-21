Порошенко рассказал, с кем готов объединиться 

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его партия "Европейская солидарность" готова объединиться в парламенте со всеми политическими объединениями, выступающими за европейский курс Украины. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, он хочет совместить усилия с другими политиками, чтобы Украина получила полноценное членство в Европейском союзе и НАТО.
Петр Порошенко также заявил, что для него идейно близка партия Святослава Вакарчука "Голос".
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал предложение Вакарчуку по коалиции.