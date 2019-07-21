Неизвестный «заминировал» 14 избирательных участков в Харькове

Неизвестный сообщил о взрывчатке на территории 14 избирательных участков Харькова . Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины

«Сообщение о закладке взрывчатки на 14-ти избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии «102» 21 июля в 14.55», — сказано в сообщении.

Сейчас следствие проверяет и осматривает указанные помещения и окружающие их территории. Там также присутствуют специалисты взрывотехнического управления. Никакой информации об обнаружении взрывчатки на указанных участках пока не поступало.