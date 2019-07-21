Одновременно проголосовавшие Зеленский и Порошенко запутали журналистов

Издание отмечает, что телеканалы не знали, кого из политиков показывать в прямом эфире. Телеканал «Прямой», который связывают с Порошенко, сначала показывал Зеленского, однако быстро переключился на бывшего президента Украины.

Телеканал «112», считающийся близким к главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку , разделил экран на две части и показал обоих политиков.