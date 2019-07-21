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Одновременно проголосовавшие Зеленский и Порошенко запутали журналистов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко пришли на свои избирательные участки почти одновременно. На это обратило внимание «Би-би-си».
Издание отмечает, что телеканалы не знали, кого из политиков показывать в прямом эфире. Телеканал «Прямой», который связывают с Порошенко, сначала показывал Зеленского, однако быстро переключился на бывшего президента Украины.
Телеканал «112», считающийся близким к главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, разделил экран на две части и показал обоих политиков.
Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля. Последние данные мониторинга электоральных настроений украинцев показывали, что наибольшей поддержкой пользуется политическая сила Зеленского — более 42 процентов, на втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также шансы на прохождение в парламент имеют партии Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , BBC News
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