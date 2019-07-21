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Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Лидер партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков прилюдно поспорил со старушкой, которая подошла к нему на избирательном участке. Об этом сообщает YouTube-канал 24 Канал.
Как отмечается, женщина внезапно подошла к Разумкову, когда он бросал свой бюллетень в урну. Пенсионерка начала яро критиковать политика. Она пожелала Разумкова, чтобы его партию не постиг такой успех, как Владимира Зеленского на президентских выборах. После этого лидер партии стал с ней спорить.
Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами. После этого пенсионерка вновь начала говорить о роли Разумкова на президентских выборах.
"Я надеюсь и на этих сыграем, спасибо", — сказал Разумков.
Однако пенсионерка вновь возразила и, заключая, пожелала политику не сыграть, как на первых выборах.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков
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