Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах

Как отмечается, женщина внезапно подошла к Разумкову, когда он бросал свой бюллетень в урну. Пенсионерка начала яро критиковать политика. Она пожелала Разумкова, чтобы его партию не постиг такой успех, как Владимира Зеленского на президентских выборах. После этого лидер партии стал с ней спорить.

Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами. После этого пенсионерка вновь начала говорить о роли Разумкова на президентских выборах.

"Я надеюсь и на этих сыграем, спасибо", — сказал Разумков.

Однако пенсионерка вновь возразила и, заключая, пожелала политику не сыграть, как на первых выборах.