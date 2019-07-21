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На украинских выборах сейф заменили кастрюлей 

Рамблер + ещё 10 30 минут назад
На Украине использовали кастрюлю в качестве сейфа для избирательного участка. Инцидент произошел в избиркоме одного из сел Кировоградской области. Кастрюлю обмотали верёвкой, поставили пломбу и написали на ней маркером «Сейф». Об этом сообщили в соцсетях сельские активисты.
По их мнению, так глава села пыталась помешать проведению выборов. Но скандала не получилось. Полицейские успели привезти на участок сейф и убрать кастрюлю.
Кастрюли на украинских выборах стали традицией. Весной этого года, во время президентских выборов, также использовали опечатанную кастрюлю. В Никопольском районе Днепропетровской области она служила для хранения бюллетеней.
Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля.
Ранее сообщалось, что согласно данным неофициальных экзит-поллов лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Она получила 37% голосов.
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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